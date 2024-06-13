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商品詳細
北隆館 橋本太郎著・昭和52年初版・56年重版250ページ 定価9000円鳥、獣から魚や爬虫類までの剥製製作法が図と写真入りで詳しく解説されています。外箱は経年でかなり変色が進んでいます。本自体は比較的きれいで、読者カードが挟まれたままなので未使用に近い物だったのかも知れません。
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