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超能力者ベラが語る日本と人類の未来 ミッションは「地球の浄化と和合」」
商品番号 O10217811035
商品名

超能力者ベラが語る日本と人類の未来 ミッションは「地球の浄化と和合」」
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 2,520 円
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商品詳細

『超能力者ベラが語る日本と人類の未来』ミッションは「地球の浄化と和合」定価（税込）　1,870円出版社名：明窓出版著者名：宮崎貞行ソ連の科学アカデミーが世界一の超能力者と認めたベラ・コチョフスカ。来日時に見せたそのエクトプラズムは、物理学者をも沈黙させた。「世界の中心は日本、日本のヘソは富士山」#趣味#超能力#ベラ#ベラ・コチョフスカ
http://narcologia.ru/goods/browse604491.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate368148.html
http://narcologia.ru/goods/influenza393993.html
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