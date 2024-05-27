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商品詳細
『超能力者ベラが語る日本と人類の未来』ミッションは「地球の浄化と和合」定価（税込） 1,870円出版社名：明窓出版著者名：宮崎貞行ソ連の科学アカデミーが世界一の超能力者と認めたベラ・コチョフスカ。来日時に見せたそのエクトプラズムは、物理学者をも沈黙させた。「世界の中心は日本、日本のヘソは富士山」#趣味#超能力#ベラ#ベラ・コチョフスカ
http://narcologia.ru/goods/browse604491.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate368148.html
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超能力者ベラが語る日本と人類の未来｜大学生協のオンライン書籍注文サイト
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超能力者ベラが語る日本と人類の未来 宮﨑貞行
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ベラ・コチェフスカの大予言
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