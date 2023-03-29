乃木坂46 CD 16枚セット

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写真1枚目夜明けまで強がらなくてもいいTYPE-A、B、C、D(全て生写真付き)通常盤×2写真2枚目何度目の青空かTYPE-A、Bジコチューで行こうTYPE-Bしあわせの保護色TYPE-CsingoutTYPE-DシンクロニシティTYPE-A(何度目の青空か、ジコチューで行こう以外生写真付き)写真3枚目僕は僕を好きになる通常盤ハルジオンが咲く頃TYPE-B(生写真付き)帰り道は遠回りしたくなるTYPE-C(生写真付き)シンクロニシティTYPE-B(生写真付き)購入時の金額¥31,000