●良品● PS3 PlayStation3 CECH-2000A 本体のみ

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PS3PlayStation3CECH-2000A本体のみ・本体のみ出品です。・年代物ですが、キレイな方だと思います。それでも、『使用済みの中古品』なので、日常的な使用による細かいキズや汚れがあります。・各所の写真を準備したので確認をお願いします。・動作確認に使用しているソフトやコントローラーなどは一切付属いたしませんので、ご了承ください。・私も中古で購入したアイテムです。新品の購入時期など細かいことを質問されてもお答えできませんのでご了承お願いします。・簡易清掃は行いましたが、素人による清掃なので細かい部分の汚れが残っているかもしれません。ある程度はお許しくださいませ。・コメントなし。即購入OKです。・コメントの返事は24時間以内に行います。ただし、微妙なコメントはスルーさせて頂きます。（検索すればわかる質問・目的の不明な質問・ガッカリする金額の値下げ依頼など）・くどいようですが、本体のみです。付属品は一切ありません。・最後までお読みいただき、ありがとうございます。