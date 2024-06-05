創価学会草創期・戸田城聖と池田大作の生々しい証言【宗教と信仰の心理学】日蓮正宗

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商品詳細
●1956年 第1刷 河出書房 B6 カバー 282ページ。●66年前に出版された本なので、劣化しています。カバーの縁が傷んでいます。線引きや記名などはありません。●まだ創価学会草創期のインタビューなので、戸田会長も池田大作氏(創価学会E男)も自分を飾ることなく赤裸々に証言しています。後に小説「人間革命」で美化されますが、実像はこんなものでしょう。
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