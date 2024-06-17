SnowMan ASIA TOUR 2D.2D. Blu-ray

SnowManASIATOUR2D.2D.＜通常盤/初回限定仕様＞と＜初回盤＞のブルーレイのセットです。通常盤の方は完売している初回スリーブ仕様となります。デビュー後、初となるコンサート「SnowManASIATOUR2D.2D.」を収録したものです。初回盤と通常盤では異なるカット割りのLIVE映像特典映像が収録されています。ダイナミックなダンスやアクロバットをお楽しみください!どちらも一度試聴した程度ですので、とても状態はいいと思いますが、一度人手に渡ったものですのでご理解頂ける方のみご購入ください。銀テープは取り出してもいません。こちらの商品は即購入可です。＜通常盤/初回限定仕様＞構成数：2枚仕様:スリーブケース+トールケース封入特典:ライブ用銀テープ＜LIVE本編＞10月25日の公演の模様を配信ライブと同カット割で収録＜特典映像＞(1)ビジュアルコメンタリー(2)10月22日初日ダイジェスト映像＜初回盤＞構成数：3枚合計収録時間：06:15:00仕様:ワンピースBOX＋デジパック仕様封入特典:フォトブック、ライブ用銀テープ＜LIVE本編＞10月25日の公演の模様を配信ライブと異なるカット割で収録＜特典映像＞(1)ライブツアー密着ドキュメント映像(2)MC集(3)マルチアングル映像(3曲)(4)9公演のメンバー別\u0026グループハイライトシーン集SnowManスノーマン岩本照渡辺翔太目黒蓮佐久間大介ラウール向井康二深澤辰哉宮舘涼太阿部亮平



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