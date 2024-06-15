七田式小学生プリント　右脳Ⅰ

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商品詳細
七田式小学生プリント 右脳Ⅰ定価18000円【内容】①小学生プリント 右脳Ⅰ 計10冊②右脳記憶プリント 計10冊全てプリントして使用してまして、現状書き込みはありません。切り離ししているので、プリントしたい方には便利かと思います。(一部、フリクションで書いてしまってましたので、アイロンで消しております。)箱、裏表表紙に少しスレ、ヨレなどがあり、背表紙はテープで補修跡があります。※コメントなし即購入OK※中古品、自宅保管の為、完璧を求められる方はご遠慮お願いします。
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