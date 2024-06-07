3DS LL＋ソフト3本【3DSのおまけ付き】

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商品詳細
ニンテンドー3DSLL＋ソフト3本【3DSのおまけ付き】3DSLLとポケモンソフト3本のセットです。今回3DS本体のおまけを付けます。Ｙ・オメガルビー間で通信進化でしか手に入らないポケモンも入手可能です。【3DSLL】表面・画面等に傷はありませんが角(ヒンジ部)にやや塗装剥げがあります。動作に問題ありません。【3DS】動作に問題ありませんが、目立つ凹みや傷があります。※あくまでおまけです。通信進化等にお使いください。中古品ですのでご理解頂いた上でのご購入をお願い致します。過度な値下げ交渉は受け付けませんが、ある程度なら譲歩いたしますのでお気軽にコメントください。【内容・付属品】・3DSLL本体・3DS本体・充電器×1個・箱と取扱説明書類(3DSLLのみ)・ポケットモンスターＹ・ポケットモンスターオメガルビー・ポケットモンスターウルトラサン
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