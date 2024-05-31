【貴重な復刻版】尋常小学校修身書　巻一

第二期国定教科書復刻版、尋常小学校修身書 巻一です。経年による紙変色程度で、状態はいいです。ただ感覚には個人差があるので、写真にてご判断下さい。家には喫煙者・ペットはいないため清潔です。



尋常小学修身書巻一（一学年）：国立公文書館



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尋常小学修身書巻四（四学年）：国立公文書館



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尋常小学修身書 巻四 238 | 郷愁倶楽部



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