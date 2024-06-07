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アンティーク トレー お盆 古民具 骨董 折敷 朱塗 御膳 角盆 レトロ
商品番号 X88073253763
商品名

アンティーク トレー お盆 古民具 骨董 折敷 朱塗 御膳 角盆 レトロ
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 12,374 円
在庫状況 あり

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商品詳細

家の整理をしていて発見しました。アンティークなお盆です。お茶の際のお盆としておすすめの一品です。上品な風合いがお洒落なお品です。サイズ縦：約28cm横：約45cm四隅高さ：約7.5cm枠高さ：約4.0cm※素人計測なので、誤差があるかもしれません。とても古い品物なので、キズ汚れ等はありますが、保存状態は良いほうなのかなと思います。状態は画像でご確認ください。神経質な方・美品を求める方は購入をご遠慮ください。※値下げ不可※トラブル防止のため、返品等はお断りさせて頂きます。種類···盆装飾···蒔絵、その他
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