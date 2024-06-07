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MACKIE マッキー 20ch ライブサウンドミキサー CFX20 MIXER
商品番号 W98098925841
商品名

MACKIE マッキー 20ch ライブサウンドミキサー CFX20 MIXER
ブランド名 マッキー
特別価格 税込 24,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。徐々に値下げしていきますのでいいねよろしくお願い申し上げます。【説明】激レアミキサー。MACKIEマッキー20chライブサウンドミキサーアナログミキサーCFX20MIXER電源コード付【状態】数カ所ネジにサビがありますがそれ以外は特に問題は見受けられます。2chにすこーしガリ感あり。【梱包】プチプチと段ボールで発送
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