MACKIE マッキー 20ch ライブサウンドミキサー CFX20 MIXER

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ご覧いただきありがとうございます。徐々に値下げしていきますのでいいねよろしくお願い申し上げます。【説明】激レアミキサー。MACKIEマッキー20chライブサウンドミキサーアナログミキサーCFX20MIXER電源コード付【状態】数カ所ネジにサビがありますがそれ以外は特に問題は見受けられます。2chにすこーしガリ感あり。【梱包】プチプチと段ボールで発送