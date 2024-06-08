即購入可、値下げNG2005年頃ファンクラブ会員限定で販売された世界で479個限定のhand-etchedグラスです。手元に届いてすぐに熱シーリングラップしましたので状態は良いと思われます。現在も熱シーリングラップしたままです。シリアルナンバーは忘れました(グラスの中に入っている紙に書かれてます)。中身の詳細は海外サイトから借用した３、4枚目写真を参照ください。他にもメタリカ限定グラス出してますのでよろしければご覧ください→#ぴっこりーMetallica



限定479 Metallica Pushead グラス メタリMetclub 2-



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