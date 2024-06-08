CELESTION Blue Alnico 15Ω②

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CELESTIONタイプナンバーT4436BlueAlnico15Ω取り付け跡や小傷はありますが、状態は良いです。動作問題ありません。このモデルでしか出ない音があると思います。現在新品はサウンドハウスで¥42,800-同時に同じ物をもう一品出品しています。以下データのコピペです。■口径：12\"■許容入力：15Wrms■周波数レンジ：75-5000Hz■感度：100dB■マグネット：アルニコ■ユニット重量：4.2kg■その他：■インピーダンス：15Ω■シャーシ：プレス・スチール■ボイスコイル径：1.75\"■ボイスコイル：Roundcopper■バッフル径：：283mm Cut-outdiameter■マグネット直径：128mm■ねじ穴寸法：φ7.9mm■ねじ穴間直径：297mm MountingslotPCD■ねじ穴数：4■サイズ：309x309x165mm1950年代に、世界初のギター専用スピーカーとしてデザインされたCelestionBlueは、今日においてもアルニコの名称で知られるアルミニウム、ニッケル、コバルトの合金マグネットを当時のままのスペックで使用し、伝統的なブリティッシュアンプなどで代表される驚くほどの音の鮮明さ、ダイナミック・レンジが特徴のスピーカーです。この伝統的なギタースピーカーは元来、ラジオ用のスピーカーとして開発され、その後エレキギターアンプで使用するために改良されたものです。その生まれ変わりとも言えるG12T530には、様々な色のバリエーションがありますが、そのブルーバージョンはVoxAX30用の標準スピーカーとして、ギタートーンの歴史でも、定番の地位を確立しています。TheBlueはその落ち着いたトーン、暖かみのある低域、柔らかな中域、きらびやかな高音域に、BrianMayを始め、多くの著名なギターリストに支持されています。マッチングするアンプと組み合わせるだけで、明瞭かつリッチなサウンドを引き出し、ドライブした際には、美しいコンプレッションを生み出します。世界中のファンが、TheBlueはギタースピーカーの完成度を測る基準だと言っています。