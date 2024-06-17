複製画 ミレー「羊飼いの少女」35.0㎝×40.0㎝

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◎複製画ミレー「羊飼いの少女」35.0㎝×40.0㎝祖父母が収集していた絵画なのですが、数が多く自宅に飾りきれなきため倉庫で眠っているより人に見てもらえた方が良いのではないかと思い出品いたします。常識範囲内で値引きも受けます。タテ 35.0㎝ ヨコ 40.0㎝絵画の種類···油彩画・油絵形式···額縁入り主題···人物・肖像主な画材···その他