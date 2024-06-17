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FUJIGEN MFA-FP/JN フルアコ
商品番号 P58520458345
商品名

FUJIGEN MFA-FP/JN フルアコ
ブランド名 フジゲン
特別価格 税込 53,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フジゲンオンラインショップより昨年８月に購入。購入後は、数回弾いたのみできれいな状態を保っております。ブリッジは、注文時にGOTHO　GE104Bでの納品をお願いしましたので金属製のブリッジがついております。エボニーのブリッジ（未使用）もありますのでお好みで変更してください。付属品はすべてあります。ギター用梱包材に入れてお送りいたします。シリーズ...その他タイプ...フルアコースティックギターアクセサリー・パーツ...ブリッジ
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