FUJIGEN MFA-FP/JN フルアコ

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フジゲンオンラインショップより昨年８月に購入。購入後は、数回弾いたのみできれいな状態を保っております。ブリッジは、注文時にGOTHO GE104Bでの納品をお願いしましたので金属製のブリッジがついております。エボニーのブリッジ（未使用）もありますのでお好みで変更してください。付属品はすべてあります。ギター用梱包材に入れてお送りいたします。シリーズ...その他タイプ...フルアコースティックギターアクセサリー・パーツ...ブリッジ