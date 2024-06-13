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商品詳細
明治期尾張七宝銀線象嵌『龍鳳唐草紋』大型飾壺(一対)面取花瓶花器高さ31cm里帰り☆希少美品☆時代物☆茶道具☆3D0621サイズ(約):最大幅10.5㎝、口径5㎝、高さ31㎝、一対重さ995g
http://narcologia.ru/goods/interconnect596970.html
http://narcologia.ru/goods/response446342.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln180602.html
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明治期 尾張七宝 銀線象嵌『龍鳳唐草紋』大型飾壺(一対) 面取花瓶 最初 ...
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