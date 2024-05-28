激レア！レコード X JAPAN

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商品詳細
８５年発売HeavyMetalforceⅢ金属ジャケット盤です☆後にＸへ加入するJUNhideバンド、MediaYouthのKIYOSHI在籍バンド収録されています。関連商品たくさん出品しています。よろしくお願いします(^^)ToshIYOSHIKITAIJIhidePataheathLUNASEA沢田泰司Ra:INXJAPANSUGIZOプロモルナフェスLunaticFest非売品DVDレコード横須賀サーベルタイガーsabertigervisualjapansummitTHELASTLIVE WeareXDAHLIABLUEBLOODJealousyEXTASYRECORDSVanishingVisionEXTASYSUMMIThideyourfacejazoo
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