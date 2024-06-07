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マックスファクトリー　バーサーカー　タマモキャット
商品番号 P95765484851
商品名

マックスファクトリー　バーサーカー　タマモキャット
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 1,662 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュア種類···スケールフィギュア性別···女⚠️購入前にコメントお願いします⚠️⚠️プロフチェックお願いします⚠️引っ越しするための荷物整理のために出品します！開封してからずっとフィギュア棚に飾っていたので、汚れはないと思います！写真の箇所が取れてしまってます(\u003e_\u003c)箱も少し傷があります！箱、本体の見た目は写真の通りです！気になる所がありましたら、コメントで聞いていただければ再度確認いたします！本体の箱をプチプチで包み、箱にあったサイズの段ボールに入れて送らせていただきます！⚠️土日のみの発送となります(\u003e_\u003c)
http://narcologia.ru/goods/injure318867.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic315012.html
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