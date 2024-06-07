マックスファクトリー　バーサーカー　タマモキャット

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商品詳細
フィギュア種類···スケールフィギュア性別···女⚠️購入前にコメントお願いします⚠️⚠️プロフチェックお願いします⚠️引っ越しするための荷物整理のために出品します！開封してからずっとフィギュア棚に飾っていたので、汚れはないと思います！写真の箇所が取れてしまってます(\u003e_\u003c)箱も少し傷があります！箱、本体の見た目は写真の通りです！気になる所がありましたら、コメントで聞いていただければ再度確認いたします！本体の箱をプチプチで包み、箱にあったサイズの段ボールに入れて送らせていただきます！⚠️土日のみの発送となります(\u003e_\u003c)
http://narcologia.ru/goods/injure318867.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic315012.html
http://narcologia.ru/goods/recycling523614.html
バーサーカー/タマモキャット
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マックスファクトリー「Fate/Grand Order バーサーカー/タマモキャット ...
Fate/Grand Order バーサーカー/タマモキャット 1/7スケール ABS&PVC製 塗装済み完成品フィギュア
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塗装済み完成品 1/7 Fate/Grand Order バーサーカー/タマモキャット
販売18,810円】｜【中古即納】バーサーカー/タマモキャット Fate/Grand ...
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もっふもふ／ご予約受付中♪「バーサーカー/タマモキャット」をご紹介 ...
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