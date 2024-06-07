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楽吉左衛門 九代了入 黒茶碗 銘:若松 裏千家十五代鵬雲斎書付 十ニ代弘入識箱
商品番号 S78719698804
商品名

楽吉左衛門 九代了入 黒茶碗 銘:若松 裏千家十五代鵬雲斎書付 十ニ代弘入識箱
ブランド名 Svital
特別価格 税込 16,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

楽焼の宗家,楽吉左衛門九代了入作,黒茶碗を茶碗を十二代弘入が識し,裏千家十五代鵬雲斎が若松と銘を打った大変貴重な品物です。やや筒型に近い黒茶碗で秋から冬の茶事には持って来いだと思います。楽印は1788年におきた天明の大火後の了入中印です。掌中への納まりも良く、手に取って眺めていますと紛れもなく名品と感じます。状態も大変良いです。どなた様も画像で御納得の上、御購入ください。専門外で質問に答えられない場合がございます。ご了承ください。品物サイズ(約)　縦9cm横10,5cm　※素人採寸ですので誤差はご了承ください。よく確認しておりますが細かい傷、共直し等の見逃しがあった場合は何卒ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/flight916728.html
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