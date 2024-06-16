あんスタ　巴日和　誓約　ハートアクスタ　アクリルスタンド

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商品詳細
人気タイトル···あんさんぶるスターズ！！(あんスタ)◎一時期部屋に飾っていました。メインのアクスタの表シートは外していますが、メインのアクスタの裏と土台のシートは外しておりません。詳細な画像がほしい場合はコメントしてください。◎海外製品の為、初期傷などの責任は負いかねますのでご了承ください。◎即購入可Eden 巴日和誓約 ハートアクスタアクリルスタンド中国
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