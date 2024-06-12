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ファイナルファンタジー16 一番くじ　ラストワン賞　召喚獣シヴァ　他セット
商品番号 G42623029275
商品名

ファイナルファンタジー16 一番くじ　ラストワン賞　召喚獣シヴァ　他セット
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファイナルファンタジー一番くじのセットです。ラストワン賞×1召喚獣シヴァD賞　コルクコースター×1E賞　アクリルスタンド×3(クライヴ、ジル、ジョシュア)F賞　マグネット×4＊状態は写真の通りで未開封ですが神経質な方はご購入をお控えください。ファイナルファンタジー一番くじラストワン賞フィギュアシヴァ召喚獣クライヴ・ロズフィールドジョシュア・ロズフィールドベネディクタ・ハーマンジル・ワーリックFFffファイファン人気ゲームタイトル···ファイナルファンタジー人気ゲームタイトル···ファイナルファンタジー
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