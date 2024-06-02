訳あり 東郷青児 婦人像 模写？ 肉筆 手書き 油彩 10号 F10 サイン無し ...

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東郷青児先生と思われるの油彩画出品致します。肉筆 手書き作品です。写真にてご確認下さい。東郷青児先生の作品と思い、某アンテークショップで購入しましたが、表にも裏にもサインがありません。何故サインがないのか分かりません。サインが無い東郷先生の作品が世に有るのでしょうか？詳しい方、分かる方、是非飾って下さいませ、よろしくお願い致します。独特のデフォルメを施され、柔らかな曲線と色調で描かれた女性像です。彫刻のように普遍性と永遠性を感じるアールデコ彫のモダンなデザインが目を引きます。胸元の薔薇がとてもオシャレです。10号とサイズも大きく、見栄えもよく、気品と迫力があります。本当に素敵な作品です。作品の状態 経年劣化有(写真参照)額の状態 アクリルガラスに経年の小傷、フレーム経年の多少の小傷額サイズ 縦約68.7×横約61.3センチ作品サイズ 縦約51.3×横約44.4センチ 10号付属品 配送用合わせ箱 黄袋あくまで中古品です。作品、額縁とも、大変古いものです。経年劣化があることも踏まえてご購入よろしくお願い致します。現状品なので神経質な方は避けて下さい。※他サイトでも出品してますので、購入時は連絡下さいませ。版画日本画シルクスクリーンリトグラフ木版画ジークレージクレーミクスドメディアアクリル水彩パステルオリジナル原画ヒロヤマガタミッシェルドラクロワ鈴木英人ミュシャエルテアイベンアール片岡球子山下清東山魁夷平山郁夫千住博東郷青児棟方志功中島千波野間仁根高塚省吾小磯良平中川一政林武梅原龍三郎三岸節子横山大観田崎広助岡本太郎ジミー大西草間彌生奈良美智ロッカクアヤコ中島潔笹倉鉄平ベルナールビュフェユトリロ斉藤要ギィ・デサップ現代アート関拓司花井祐介村上隆嶋津俊則