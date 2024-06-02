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スタバ　コラボ　スヌーピー　タンブラー　グレー
商品番号 J38941032397
商品名

スタバ　コラボ　スヌーピー　タンブラー　グレー
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 6,142 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スターバックス　スヌーピー　ステンレスToGoロゴタンブラー　グレー473mlきれいな状態のまま発送したいので薄紙越しに撮影、直ぐに箱にしまっていますドリンクチケットはつきませんタンブラースヌーピーSNOOPYピーナッツPEANUTS自宅保管品ですので初期傷しわ色むら等神経質な方はご遠慮ください。---------------------------------------------⚫︎お値下げ、バラ売り、お取り置き不可⚫︎プロフィール確認後即購入ok⚫︎郵便事故等の責任は負いかねます。追加で保証付を選択ください。⚫︎ペット、喫煙者なし⚫︎発送不可期間は必ずプロフィールにてご確認ください⚫︎らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便は予告なく変更の可能性ありますので予めご了承ください。★挨拶不要、こちらからもしません
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