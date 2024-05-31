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- Izumi Kato サインと番号入り ポスター ED100 二枚セット 加藤泉
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商品詳細
加藤泉Untitled(Orange),2023Untitled(Yellow),2023直筆サインと番号入り二枚セットポスターです。ProducedbyPerrotin,2023Offsetprint70x50cmLimitededitionof100,signedandnumberedbytheartist検品のみの新品です。ペロタンにて購入しました。購入直後ずっと暗所で保管しています。確実正規品ですが、疑われる方は購入をお控え下さい。KAWSロッカクアヤコkyne花井祐介YUSUKEHANAI村上隆haroshi奈良美智長場雄
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