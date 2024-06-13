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Ｃ１３７　掛軸　磧叟宗室　淡々斎　『短冊　鳥啼山更幽』　木箱　『真作』　一行書
商品番号 L24222414530
商品名

Ｃ１３７　掛軸　磧叟宗室　淡々斎　『短冊　鳥啼山更幽』　木箱　『真作』　一行書
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 3,256 円
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商品詳細

総丈　約　149cm×28cm短冊　約　35cm×7cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
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