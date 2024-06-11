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- 【真作】松嶺/山水人物図/掛軸☆宝船☆AB-361
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商品詳細
【真作】【参考】松嶺【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は全体によく目立つ多数の糊シミあります。表装は多少の糊シミあります。軸裏に多数の糊シミあります。 桐共箱付 軸丈 縦 198㎝×幅 54㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。※質問などについては、すぐにお応えできない場合があります。*送料は無料でお届け致します*他にも色々出品しております掛軸☆宝船☆と検索してみて下さい。宜しくお願い致します。
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