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【真作】松嶺/山水人物図/掛軸☆宝船☆AB-361
商品番号 O81988171708
商品名

【真作】松嶺/山水人物図/掛軸☆宝船☆AB-361
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 2,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】松嶺【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は全体によく目立つ多数の糊シミあります。表装は多少の糊シミあります。軸裏に多数の糊シミあります。　　　　桐共箱付　　　　軸丈　　縦　198㎝×幅　54㎝　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。※質問などについては、すぐにお応えできない場合があります。*送料は無料でお届け致します*他にも色々出品しております掛軸☆宝船☆と検索してみて下さい。宜しくお願い致します。
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