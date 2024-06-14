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母子像
商品番号 Y72102741380
商品名

母子像
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 8,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

銅器　銘：晴山傷、色擦れはありません。黒漆塗板付、共箱入寸法：高さ15.3cm,幅13.5cm,奥行8.7cm写真をご覧の通り桐箱の出来が余り良くありません。価格の¥17000-は母子像本体のみの価格です。桐箱はいわゆるサ-ビス品です。ご了解頂ければありがたいです。ご不明の点はコメントお願いします。#銅器　#お母さん　#置物#農婦　#和風　#母の愛　#僕主な素材···銅
http://narcologia.ru/goods/assessor135703.html
http://narcologia.ru/goods/injure800667.html
http://narcologia.ru/goods/stage378097.html

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