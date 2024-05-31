  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
ケーナG管(ケーナ工房Pino)
商品番号 D47853583841
商品名

ケーナG管(ケーナ工房Pino)
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 6,400 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

埼玉県狭山市のケーナ工房Pinoのケーナ(G管)です。メイプル材のケーナです。ケーナ作り30年経ち最近はイリチモンテシーノスさんやMAYAの渡辺大輔さん等のプロのケーナ奏者から依頼をいただいて制作しています。　　　　　　　　この木製ケーナの特長は気温によりピッチが変化しにくく、クリアな音で、柔らかく竹に近い音色です。　　　　全長(37.8cm)外径(30mm)内径(18mm)　歌口幅(11mm)歌口深さ(9mm)厚み(6mm)重量(180g)　　3オクターブ出ること確認済み、気温26℃でピッチ442hz(個人差あり)
http://narcologia.ru/goods/cowpox448639.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric266845.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic159537.html
ケーナG管(ケーナ工房Pino)
【新品】Lupaca Professional Bamboo ケーナ G管
ケーナG管(ケーナ工房Pino)
【QUENA
ケーナG管(ケーナ工房Pino)
【新品】Lupaca Professional Bamboo ケーナ G管
ケーナG管(ケーナ工房Pino)
ケーナ 細め 木製 ペルー G管 Professional QG231040
ケーナG管(ケーナ工房Pino)
ケーナG管(ケーナ工房Pino) 通信販売 www.geyrerhof.com
ケーナG管(ケーナ工房Pino)
ケーナG管の作り方1/3【①穴の対策】
ケーナG管(ケーナ工房Pino)
ケーナG管(ケーナ工房Pino) | rodeosemillas.com
ケーナG管(ケーナ工房Pino)
ケーナ(AYMARA社製) G管 Ｇ-1 - ::民族楽器コイズミ::
ケーナG管(ケーナ工房Pino)
ケーナG管の作り方1/3【①穴の対策】 - YouTube
ケーナG管(ケーナ工房Pino)
【WARI QUENA PRO RED】ワリ プロ用 ケーナＧ管 ワインレッド材質は木
ケーナG管(ケーナ工房Pino)
【LUPACA QUENA HUESO PRO】ルパカ社のプロ用ケーナG管 【牛骨】専用ケース付材質は牛骨サイズ表記あり（コメント欄」）
ケーナG管(ケーナ工房Pino)
【QUENA JACARANDA QU05 PERU MALLKU】ペルーマルク社のケーナ（Ｇ管）ハカランダ製（紫檀）ケーナアンデスを代表する民族楽器「ケーナ」ペルー製
ケーナG管(ケーナ工房Pino)
大人の上質 カリスティア工房のケーナ G管 管楽器 - elitedescartaveis ...
ケーナG管(ケーナ工房Pino)
女竹製高級ケーナ G管 | ケーナ工房「風夢」FUMU
ケーナG管(ケーナ工房Pino)
【MALLKU QUENA HUESO PRO】マルク社のプロ用ケーナG管 【牛骨】アワイヨ柄のケーナケース付き

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru