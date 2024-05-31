- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- 管楽器
- >
- ケーナG管(ケーナ工房Pino)
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
埼玉県狭山市のケーナ工房Pinoのケーナ(G管)です。メイプル材のケーナです。ケーナ作り30年経ち最近はイリチモンテシーノスさんやMAYAの渡辺大輔さん等のプロのケーナ奏者から依頼をいただいて制作しています。 この木製ケーナの特長は気温によりピッチが変化しにくく、クリアな音で、柔らかく竹に近い音色です。 全長(37.8cm)外径(30mm)内径(18mm) 歌口幅(11mm)歌口深さ(9mm)厚み(6mm)重量(180g) 3オクターブ出ること確認済み、気温26℃でピッチ442hz(個人差あり)
http://narcologia.ru/goods/cowpox448639.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric266845.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic159537.html
【新品】Lupaca Professional Bamboo ケーナ G管
【QUENA
【新品】Lupaca Professional Bamboo ケーナ G管
ケーナ 細め 木製 ペルー G管 Professional QG231040
ケーナG管(ケーナ工房Pino) 通信販売 www.geyrerhof.com
ケーナG管の作り方1/3【①穴の対策】
ケーナG管(ケーナ工房Pino) | rodeosemillas.com
ケーナ(AYMARA社製) G管 Ｇ-1 - ::民族楽器コイズミ::
【LUPACA QUENA HUESO PRO】ルパカ社のプロ用ケーナG管 【牛骨】専用ケース付材質は牛骨サイズ表記あり（コメント欄」）
【QUENA JACARANDA QU05 PERU MALLKU】ペルーマルク社のケーナ（Ｇ管）ハカランダ製（紫檀）ケーナアンデスを代表する民族楽器「ケーナ」ペルー製
大人の上質 カリスティア工房のケーナ G管 管楽器 - elitedescartaveis ...
女竹製高級ケーナ G管 | ケーナ工房「風夢」FUMU
【MALLKU QUENA HUESO PRO】マルク社のプロ用ケーナG管 【牛骨】アワイヨ柄のケーナケース付き
http://narcologia.ru/goods/cowpox448639.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric266845.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic159537.html
【新品】Lupaca Professional Bamboo ケーナ G管
【QUENA
【新品】Lupaca Professional Bamboo ケーナ G管
ケーナ 細め 木製 ペルー G管 Professional QG231040
ケーナG管(ケーナ工房Pino) 通信販売 www.geyrerhof.com
ケーナG管の作り方1/3【①穴の対策】
ケーナG管(ケーナ工房Pino) | rodeosemillas.com
ケーナ(AYMARA社製) G管 Ｇ-1 - ::民族楽器コイズミ::
【LUPACA QUENA HUESO PRO】ルパカ社のプロ用ケーナG管 【牛骨】専用ケース付材質は牛骨サイズ表記あり（コメント欄」）
【QUENA JACARANDA QU05 PERU MALLKU】ペルーマルク社のケーナ（Ｇ管）ハカランダ製（紫檀）ケーナアンデスを代表する民族楽器「ケーナ」ペルー製
大人の上質 カリスティア工房のケーナ G管 管楽器 - elitedescartaveis ...
女竹製高級ケーナ G管 | ケーナ工房「風夢」FUMU
【MALLKU QUENA HUESO PRO】マルク社のプロ用ケーナG管 【牛骨】アワイヨ柄のケーナケース付き