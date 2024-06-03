GOTOHピックアップ3点セット

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国産GOTOHPICKUPS製ピックアップ3点セットの出品です。傷や、カバー欠品がありますが全て動作確認済み、抵抗値計測を行いました。ビスやスプリングは付属しませんのでご用意下さい。下記、それぞれの詳細となります。・HB-CLASSIC/B抵抗値:7.73kΩハムバッカーブリッジ用です。ギターには未搭載、ストックしていたものです。ケーブルは切っておらず、新品の長さの状態です。・TV-1抵抗値:6.26kΩドッグイヤー型P-90です。ギターに未搭載、ストックしていたものです。ケーブルは切っておらず、新品の長さの状態です。ピックアップカバーは欠品しております。・TL-CLASSIC\\B抵抗値:7.07kΩテレキャスターブリッジ用です。以前ギターに搭載していました。ケーブルがかなり短い状態なので交換もしくは延長が必要です。