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茶道具　黒漆　松文　中棗　在銘　共箱　V　5796
商品番号 H86401529606
商品名

茶道具　黒漆　松文　中棗　在銘　共箱　V　5796
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 3,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具大きさ　高さ約6.5cm　幅約7cm　重さ約74g蓋表面に傷、裏面にひびが見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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