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- 送料込【逢絢亭】茶道具 茶碗 萩焼 大野瑞峰 共箱入り
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商品詳細
まずはプロフィールをご覧ください。こちらは、萩焼のお茶碗になります。作者は、大野瑞峰さんです。持った感じは手にしっくりくる感じです。上手に使い込まれていますので、景色も綺麗に出ていると思います。萩焼は１碗目に使えますので、ある程度良い作者のお茶碗は１つはあるといいと思います。たっぷりとした感じのお茶碗で、薄い枇杷（びわ）色の表面も悪くないと思います。安定感もあると思います。大きさは、直径が１４ｃｍ、高さが８．８ｃｍ、高台の直径は約５．７ｃｍ、高台の高さは約１．９ｃｍで付属品は共箱です。本体に欠けやヒビなどは無く綺麗な状態の商品です。状態も悪くないと思います。
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