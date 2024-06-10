高取焼　平水指　登古作　共箱入

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ご覧頂きありがとうございます。未使用、経年保管品です。残念な事に塗り蓋にくっきり日焼け有ります（最後の画像）サイズ口径17㎝ 横幅約24㎝ 高さ12㎝25万程で購入してます。すり替え・トラブル防止等のため、返品にはご対応できませんのでご理解をお願い致します。