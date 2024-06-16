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ポケモンカード VSTARユニバース シュリンク付き 新品 未開封 1BOX
商品番号 L78336669538
商品名

ポケモンカード VSTARユニバース シュリンク付き 新品 未開封 1BOX
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 3,421 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···ボックス(box)ポケモンカードゲームソード＆シールドハイクラスパック「VSTARユニバース」　1BOXシュリンク付きシュリンク付きの新品未開封ですボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)
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