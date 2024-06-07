ポケモン　テラリウムコレクション4 大人買い　未開封

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ポケモンテラリウムコレクション4箱買いした未開封の物になります。箱のシールを剥がしていないので新品未開封です。バラ売りは箱を開封しないといけないので現時点では考えておりません。●購入後、未開封の状態で暗所にて保管しておりました。一度人の手に渡った物で素人保管となりますので、気にされる方はご購入をご遠慮願います。●未開封品のため、万が一初期不良等があった場合には、メーカーにお問い合わせいただくようお願いいたします。●食玩なのでガムが封入されております。購入時期が古く、お子さまが口にするといけないので、お手数ですがガムは破棄していただくようお願いいたします。【内訳】ゲンガーワニノコファイヤーヤドンメリープ\u0026ピカチュウブラッキー人気キャラクター···ポケモン