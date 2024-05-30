キラメイジャー キラメイジン　まとめ売り

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子供が遊ばなくなった為出品します。キラメイジャーキラメイジンキングエクスプレスキラフルゴーアローソフビ5体魔進シリーズ2個即購入OKバラ売り不可写真のものが全てです。子供が遊んでいたものなので〇〇ありますか？等と聞かれてもわからないです。箱無し、説明書なしです。遊んでいた物なのでスレ傷などはあると思います。中古品ということにご理解の上ご購入お願い致します。#キラメイジャー#キラメイジン#キングエクスプレス#スモッグジョーキー#ソフビ#キラフルゴーアロー