【最終お値引き】不破湊　おすわりぬいぐるみ

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即購入◎／お値下げ交渉×開封済みですが数年間、暗所保管しておりました。外へは一度も持ち出したことはございません。画像3枚目：背中の服のつなぎ目部分に経年劣化がありますその他、布のヨレや汚れなど目立った部分はございません※中古品のため神経質な方のご購入はお控えください※⚠︎当方ペットを飼っています発送時に十分コロコロをかけてから梱包しますが、もし気になる方はご購入はご遠慮ください梱包→水濡れ対策ーーーーーーーーーーにじさんじ 不破湊 おすわりぬいぐるみ ぬいぐるみパ・リーグコラボ 野球 北海道日本ハムファイターズ