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お盆特別値下げ中‼️K plume アルトサックス リガチャー
商品番号 P61981996749
商品名

お盆特別値下げ中‼️K plume アルトサックス リガチャー
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 7,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お盆特別値下げ中‼️ご覧頂きありがとうございます。種類···サックスアクセサリー・パーツ···リガチャー・キャップKplume－WoodBrassアルトサックス用専用キャップ付半年ほど前に定価24,200円で購入サブで何度か使用した後ケースに入れて保管していました。吹き心地も良く、音色もとても暖かい音色がします。よろしくお願いいたします。
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