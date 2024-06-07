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【新品】SHEIRIN 電子ピアノ 88鍵盤 ハンマーアクション SR-PH80
商品番号 J50835039225
商品名

【新品】SHEIRIN 電子ピアノ 88鍵盤 ハンマーアクション SR-PH80
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 17,463 円
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商品詳細

【新品未使用】1点限定＊早い者勝ちの商品SHEIRIN電子ピアノ88鍵盤ハンマーアクション引き出しピアノカバースタンドリアルタッチ人気ペダル初心者楽器★外装の状態は写真でご確認お願いします！！★新品未使用、展示品であっても細やかなキズなどはご了承ください(\u003e人\u003c;)完璧を求められる方はご遠慮ください。(検品、動作確認のために開封しています！！)★商品の細かい説明などはネットで検索願います★動作確認済み★大型商品のため北海道や沖縄などは　お届け出来ない場合がありますので　　事前に確認お願いします。26.5
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