【新品】SHEIRIN 電子ピアノ 88鍵盤 ハンマーアクション SR-PH80

【新品未使用】1点限定＊早い者勝ちの商品SHEIRIN電子ピアノ88鍵盤ハンマーアクション引き出しピアノカバースタンドリアルタッチ人気ペダル初心者楽器★外装の状態は写真でご確認お願いします！！★新品未使用、展示品であっても細やかなキズなどはご了承ください(\u003e人\u003c;)完璧を求められる方はご遠慮ください。(検品、動作確認のために開封しています！！)★商品の細かい説明などはネットで検索願います★動作確認済み★大型商品のため北海道や沖縄などは お届け出来ない場合がありますので 事前に確認お願いします。26.5



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