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CLP-230 ヤマハ電子ピアノ
商品番号 C36209585598
商品名

CLP-230 ヤマハ電子ピアノ
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 15,962 円
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商品詳細

YAMAHACLP-230ヤマハ定価：¥16800007年製状態は良いと思います。自宅で使っておりました。●付属品・電源ケーブル・取扱説明書・椅子大阪からの配送となります。
http://narcologia.ru/goods/procurement411533.html
http://narcologia.ru/goods/septet532519.html
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