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Roland AX-Edge ローランド ショルダーキーボード
商品番号 X92517901318
商品名

Roland AX-Edge ローランド ショルダーキーボード
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 32,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RolandAX-Edgeローランドショルダーキーボード⚫︎付属品専用ケース、専用スタンド、ヘッドホン(RH-5)専用ストラップ、電源ケーブル×2、シールド×3取扱説明書(本体、専用スタンド)専用ブレード(レッド、ゴールド、シルバー)⚫︎定価ショルダーキーボードAX-Edge:¥132,000(税込)ヘッドホンRH-5:¥5,940(税込)AX-Edge専用スタンド:¥8,800(税込)AX-Edge交換用ブレードパネル:各¥6,518(税込)⚫︎状態数回使用したのみで、目立った傷や汚れはありません。スタンドにかけて保管していたため、発送前に掃除はいたしますが、細かな傷や埃程度はあるものとしてご購入いただければと思います。即購入可能です。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/browse993991.html
http://narcologia.ru/goods/Persia769188.html
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