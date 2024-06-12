武比古　純銀　ふくろう　箱あり

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絵画の種類···その他形式···額縁入り主題···動物主な画材···その他ご覧いただきありがとうございます！TAKEHIKO武比古の純銀木製額ふくろう3号茶になります。サイズは最後の写真をご覧ください！撮影のために箱から出しました。本当に美品となっております。定価は44000円です。とてもお買い得だと思いますので、よろしくお願いします。