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武比古　純銀　ふくろう　箱あり
商品番号 Q70242741375
商品名

武比古　純銀　ふくろう　箱あり
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 11,336 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類···その他形式···額縁入り主題···動物主な画材···その他ご覧いただきありがとうございます！TAKEHIKO武比古の純銀木製額ふくろう3号茶になります。サイズは最後の写真をご覧ください！撮影のために箱から出しました。本当に美品となっております。定価は44000円です。とてもお買い得だと思いますので、よろしくお願いします。
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