【美品】YAMAHA ヤマハ Alto Venova アルト ヴェノーヴァ

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ご覧いただきありがとうございます。即購入歓迎！２４時間以内に発送致します。他販路でも同時出品しておりますので、なくなり次第、削除させていただきます。ご購入いただく前にプロフィールを必ずご確認下さい。【状態】目立った傷や汚れなど無い美品になります。あくまで中古品となりますのでご理解いただいた上でご検討下さい。YAMAHAヤマハAltoVenovaアルトヴェノーヴァYVS-120手軽に始められて、かつ本格的な演奏も楽しめる新しい管楽器「Venova」。その中でもアルトサックスを意識して開発されたF調のAltoVENOVAです。サクソフォンのような落ち着いた暖かい音色で、お気に入りの楽曲を演奏することができます。【VENOVAの魅力】・手軽に持ち出せる、軽くてコンパクトなデザイン・水洗いOK！お手入れも簡単なプラスチックボディ・リコーダーに似た覚えやすいシンプルな指使い・サクソフォンのような表現力豊かな音色と本格的な吹き心地・シンプルな構造ながら2オクターブの音域■製品特徴・「分岐管」の採用円筒管を分岐させた「分岐管」を用いることで、円錐形管楽器（例：サクソフォン）のような音色をコンパクトなサイズで実現。・管の蛇行まっすぐの管を蛇行させることで、音孔間を短くし、キイを極力使わないシンプルな構造を実現。管楽器がはじめての方にも演奏しやすい、リコーダーに似たやさしい指使い。・気軽に扱える丈夫な素材ABS樹脂製のボディは丈夫で水洗いもOK。樹脂製リード、シンセティックパッド（キイ部分）でお手入れ簡単。・分割式ボディ管体が上下２つに分かれるので、演奏後のお手入れも容易です。■詳細情報材質：ABS樹脂調子：F(2オクターブ)構造：分割式村法：(長さ)590mm×(幅)96mm×(高さ)55mm重量：本体293g付属品：マウスピース(アルトサクソフォン用「4C」と同等）、マウスピースキャップ、リガチャー、樹脂製リード、クリーニングスワブ、ケース#YAMAHA#ヤマハ#AltoVenova#アルトヴェノーヴァ#Venova#ヴェノーヴァ#サックス#サクソフォン#サクソフォーン