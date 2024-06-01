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ブルーロック ちびぐるみ 御影 玲王 サンリオコラボ
商品番号 A34724329145
商品名

ブルーロック ちびぐるみ 御影 玲王 サンリオコラボ
ブランド名 Avital
特別価格 税込 2,590 円
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商品詳細

こちら、オンクレで取って送られてきて未開封のまま保存していたものです。値下げ不可です。発送時に袋から出して別袋に入れプチプチで包装し水濡れ防止対策します。
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