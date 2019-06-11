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コリンシアン ヘッドライナーズ 8体セット
商品番号 F96953999278
商品名

コリンシアン ヘッドライナーズ 8体セット
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 2,496 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。コリンシアンヘッドライナーズ8体セットです。①アングロマインテル・ホーム②ベルティインテル・ホーム③ジョルカエフインテル・ホーム④ジノーラニューキャッスル・ホーム⑤トーマスリバプール・ホーム⑥リードレリバプール・ホーム⑦インスイングランド代表・ホーム⑧ロコフランス代表・ホーム全て未開封です。古い商品ですので、ブリスターパックに汚れがある場合もあります。暗所にて保管していましたのでフィギュア自体には問題はないと思います。ご検討よろしくお願いしますm(__)m
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