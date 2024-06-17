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- (補修あり) YAMAHA JAY6130 15インチ ユニット スピーカー1本
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商品詳細
(補修あり)YAMAHAJAY613015インチユニットPAスピーカーウーハー1本動作確認済みです端子の固定が取れてしまいましたのでビスで固定してさらに裏からエポキシで固定してますJAY6130RMS250wPGM500W8Ω15インチウーハー
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