ホビークラフト　プラモデル　絶版品

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商品詳細
コレクション整理のため出品します。新品・未開封・未組立今では絶版品、入手困難なレア商品になります。★商品説明HOBYCRAFTFRENCHCURTISSHAWK75スケール：1/48このモデルは絶版品です。探していた方、いかがでしょうか？模型店から購入し、一度も開封しておりません。新品・未開封ですが、長期間保管しており中古品であることをご了承下さい。箱には購入当初からのダメージやテープ痕がありますのでご了承下さい。今では入手困難の商品です。早い者勝ちなのでお早めに。★尚、売れない場合は自分で製作します。その場合、突然出品を停止する事がありますのでご容赦下さい。送料無料です。★お知らせ他にも沢山のプラモデルを出品しております。同時購入希望の場合はコメントお願いします。送料分を値引きいたします。【参考内容】15#機動戦士ガンダム#ガンダム#Zガンダム#UC#アムロ#シャア#トミカ#EBBRO#エブロ#模型#タミヤ#田宮#バンダイ#TAMIYA#アオシマ#ガンプラ#デコトラ#レース#スポーツ観戦#鈴鹿#富士スピードウェイ#FISCO#モータースポーツ#スーパーGT#WEC#F1#FIA#GTR#絶版品#限定品#特別仕様#初回限定#昭和#廃盤#レア#ドラクエ#スライム#ストラップ#キーホルダー#チャーム#ミニチュア#フィギュア#仮面ライダー#KOTOBUKIYA#壽屋#KAIYODO#海洋堂#竹屋隆之#リボルテック#リボルテックタケヤ#099値段交渉、OKです^_^
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