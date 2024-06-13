Queen Brass Zorroクイーンブラスゾロトランペット　銀メッキ



Queen Brass ZORRO Model II SP B♭トランペット



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クイーン・ブラス “ZORRO”MODEL II Satin Lacquer B♭トランペット(新品)



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QueenBrassZorroクイーンブラスゾロ眞田貿易（ジョイブラス）と台湾のホクソン楽器のコラボレーションによって誕生したクイーンブラスのトランペット銀メッキ仕上げで非常に鳴らしやすく反応も良いです。レッスン教室で使用しておりました。圧倒的な吹きやすさと鳴りの良さで一躍有名になり、アマチュアからプロまで支持されているモデルです。クイーンブラスは二種類の主管が付属しており、カスタマイズすることで吹奏感や音色に変化を付けられる個性的なモデルです。そのままの演奏で吹奏楽からジャズまで持ち込むことが可能です。ピストン、スライドとも固着なくスムーズに稼働します。目立つ凹みは無いように思いますが、使用に伴う擦り傷、磨き傷等ございます。クイーンブラスのセミハードケースに入れて発送致します。中古品にご理解の上ご購入下さい。よろしくお願いします。※試しに装着してみたところヤマハのピストンボタン等が装着可能でした。カスタマイズの参考になれば幸いです。〜〜〜〜〜〜〜queenbrasszorroクイーンブラスゾロyamahaヤマハbachバック種類···トランペットアクセサリー・パーツ···ケース