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九谷焼 九谷連山 壺 花瓶 | labiela.com

【状態】数年間暗所保管していたため、ほとんど傷は見当たりません。若干高台に色が付いていますが、陶器なので窯焼きの時点で付いたものかもしれません。※素人による自宅保管品のため、完璧を求める方はご遠慮ください。【サイズ(おおよそ)】高さ18cm、幅19cm、奥行き18.5cm種類···壺