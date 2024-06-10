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- 掛軸 小林秀峰『彩色春景図』絹本 合わせ箱付 掛け軸 w12059
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商品詳細
■■■商品説明■■■春…「桜花爛漫」麓から徐々に桜花が花開く山里の陽春。枯淡の味わい深い幽玄の世界。何故か郷愁を誘う風景に心和みます。季節の移ろいと叙情あふれる憧憬を、流麗な筆致で描き上げた。【ご参考】作家名：小林秀峰■作家略歴幼少より画才に恵まれ、各展に入選。日本画を独学で会得し、趣粋会参加でさらに研鑽を積む。精緻な描きこみを得意とし、人気が高い。趣粋会員。＜状態＞経年の汚れ、裏面のシミなどがございます。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■本体：長約186cm幅約54cm※合わせ箱付(箱は秀峰題「彩色秋景」)
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate972748.html
http://narcologia.ru/goods/procurement828233.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate638777.html
掛軸 小林秀峰『彩色春景図』絹本 合わせ箱付 掛け軸 w12059 | フリマアプリ ラクマ
掛軸 小林秀峰『彩色春景図』絹本 合わせ箱付 掛け軸 w12059
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掛軸 小林秀峰『彩色春景図』絹本 合わせ箱付 掛け軸 w12059
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