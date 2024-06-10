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商品詳細
イー・エム・エーSR-DP01イー・エム・エー定価：¥18858#イー・エム・エー#イー・エム・エーSR_DP01カラー···ブラック2年前に購入し、数回使用して、飽きてしまったため出品致します。素人なので見落としあるかもしれません。発送の場合は全て消毒してから発送させていただきます。送料がかかるため値下げ不可とさせていただきます。動作確認済みです。取り扱い説明書はつきませんのでご了承ください。箱に入れての発送となります。よろしくお願いします。即購入可
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